Nelis Wegenbouw uit Oudsbergen organiseert teamdag in Ardennen op laatste dag voor bouwvakantie

Tien procent van de bouwbedrijven werkt inderdaad door tijdens de bouwvakantie. "De meeste bouwbedrijven nemen 3 weken vrij", zegt Chris Slaets van Confederatie Bouw. "Maar er zijn uitzonderingen, zeker voor werken in scholen en schoolomgevingen en in de wegenbouw. Als er in scholen renovatiewerken moeten gebeuren, is dit ook een geschikt moment natuurlijk. En ook op de wegen, zoals aan de Kempische brug in Hasselt, is het iets minder druk door de vakantie, waardoor de werken kunnen voortgezet worden."