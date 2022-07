Waarom hadden sommige dino's korte armpjes? Ontdekkers denken verklaring gevonden te hebben na vondst nieuwe soort

Een schedel van 1,20 meter, een lengte van 10 meter en een gewicht van ongeveer 4 ton: de Meraxes gigas was een gigantische dinosaurus die net zoals de T. rex opvallend kleine armen had. Ze zouden ongeveer de helft van de schedel gemeten hebben. "Het dier kon ze dus niet gebruiken om zijn mond te bereiken", vertelt Peter Makovicky van de Universiteit van Minnesota in de VS aan AFP. Hij vond het fossiel samen met onderzoekers van het Argentijnse Ernesto Bachmann Paleontological Museum.