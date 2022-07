Nieuwe vaccinatiecampagne tegen coronavirus start op 12 september: 4,5 miljoen Vlamingen zullen een brief krijgen

Wie ouder is dan 65, een verzwakte immuniteit heeft of tot het zorg personeel hoort, komt eerst aan de beurt. "Hier wellen we eerst en prik geven en we voorzien daarvoor een periode van zo'n 14 dagen waarbij het alle hens aan dek is", zegt Crevits. "Vervolgens komt er een periode waarin we alle andere mensen de kans zullen geven zich te laten vaccineren."

Volgens Crevits wordt het een nieuwe intensieve vaccinatiecampagne die een 8-tal weken zal duren. "Het is de bedoeling om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen de kans te geven om een vaccin te krijgen."