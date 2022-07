Nog steeds tekort aan sommige pijn- en koortsremmers voor kinderen, maar genoeg alternatieven beschikbaar

Ook de Apothekersbond zegt dat er geen gevolgen zijn voor de behandeling van kinderen. "Het kan vervelend zijn voor patiënten, omdat men misschien niet het gebruikelijke merk kan krijgen op dit moment, maar apothekers zullen hun patiënten zeker nog kunnen verderhelpen", zegt voorzitter Koen Straetmans

"Een siroop kan bijvoorbeeld wel in poedervorm of zetpil beschikbaar zijn, of van een ander merk. Elke apotheker is voorbereid op tekorten en heeft genoeg alternatieven op voorraad."