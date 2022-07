Offerfeest van start gegaan, maar op ritueel schapenvlees is het wachten op leveringen uit Schotland

Een verschil met vorige jaren is dat het Offerfeest dit jaar in het weekend valt, twee sluitingsdagen voor het slachthuis Abattoir in Anderlecht. Dat is de enige plek waar onverdoofd slachten nog mogelijk is in ons land, overigens doorheen het hele jaar. “Wij slachten niet op zaterdag en zondag, dus in de winkels zal zaterdag alleen vlees liggen dat al op vrijdag is geslacht”, zegt Abattoir-woordvoerder Paul Thielemans. Dat wil zeggen, voor het gebed. Voor het Offerfeest wordt al enkele jaren geen tijdelijke slachtplaats meer ingericht in Brussel. Wie de echte traditie nog wil volgen, moet dus wachten op geïmporteerd vlees uit het buitenland.