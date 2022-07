Explosief gegooid naar appartementsgebouw in Deurne

In de Sint-Rochusstraat in Deurne is vannacht een explosief gegooid naar een appartementsgebouw, waar op de benedenverdieping een carwash is gevestigd. Niemand raakte gewond. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu.

In Borgerhout werden de afgelopen dagen al verschillende huizen beschoten, vooral in de Zegepraalstraat. Ook in Borsbeek werd op een woning geschoten. Het parket onderzoekt ook bij die schietpartijen of er een verband is met het drugsmilieu.