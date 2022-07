Oud-president van Angola Dos Santos overleden: de man die zijn land vrede (maar ook corruptie) bracht

Dos Santos kwam in 1979 op aan het hoofd van het piepjonge land (Angola was pas sinds 1975 onafhankelijk), dat een eenpartijstaat was onder leiding van de marxistische MPLA. Slechts weinigen onder zijn partijgenoten hadden toen kunnen weten dat hij die macht bijna veertig jaar lang zou behouden.

In tegendeel, ze hadden hem namelijk gekozen omdat ze dachten dat hij een zwakke figuur was. Een flinke misrekening, hij bleek geen enkele concurrentie te dulden. Dos Santos overleefde decennia van een bloedige burgeroorlog die een half miljoen doden eiste en het land in puin achterliet. Dos Santos, gesteund door de Sovjet-Unie en Cuba kwam uiteindelijk als winnaar uit de strijd met Unità, gesteund door de VS. Toen Unitàleider Savimbi in 2002 door troepen van dos Santos vermoord werd, kwam er een einde aan die oorlog. Zijn tegenstanders kregen amnestie.