Twee gemaskerde mannen overvallen traiteur in Oostmalle, daders niet gevat

In Oostmalle is gisterenavond een overval gepleegd op een traiteur aan de Lierselei. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het nieuws is ons bevestigd. "Iets voor zeven uur stapten twee gemaskerde mannen de zaak binnen", vertelt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. De daders zijn voorlopig nog niet gevat.