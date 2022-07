President Joe Biden probeert toegang tot abortus in de hele VS te vrijwaren (voor zover dat nog kan)

Twee weken geleden vernietigde het Hooggerechtshof het bijna 50 jaar oude arrest Roe v Wade, dat het recht op abortus omschreef voor alle Amerikaanse vrouwen - ongeacht waar ze woonden. Door die beslissing kunnen staten nu eigenmachtig abortus verbieden of de regelgeving verstrengen.

Biden wil doen wat hij kan om vrouwen uit strengere staten te helpen, maar zijn speelruimte is beperkt. Het Hooggerechtshof heeft de ultieme bevoegdheid op dit domein bij de staten gelegd. Zolang er geen federale wetgeving wordt goedgekeurd om een regeling in te voeren die voor het hele land zal gelden, kunnen de staten abortus naar believen beperken, verbieden of toelaten.

In afwachting kan Biden met executive orders of presidentiële decreten maatregelen nemen om vrouwen te ondersteunen in staten waar abortus verboden is. In feite komt het hier op neer: als staten een abortus voor vrouwen moeilijk of onmogelijk maken en vrouwen naar ontsnappingsroutes zoeken, dan wil Biden die ontsnappingsroutes zo veel mogelijk beveiligen.