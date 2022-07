PXL en Howest onderzoeken wat nieuwe technologieën zoals virtual reality te bieden hebben voor de muzieksector

"Door de coronapandemie moest de muzieksector zich heruitvinden en daardoor is hun interesse in nieuwe technologieën alleen maar groter geworden", zegt De Man. "Met VR-technologieën kan je bijvoorbeeld concerten laten afspelen in fictieve omgevingen of je kan optreden in een zaal waar er overal rondom je beeldschermen staan en het geluid van overal lijkt te komen. Er is dus heel wat mogelijk met deze technologieën, maar het is geen vervanging van de klassieke concerten. Het is gewoon een extraatje voor de muzieksector."