Dader van moord op Ilse Uyttersprot wellicht naar assisen: "Mijn cliënt ziet in hoe ernstig de feiten zijn"

"Hij (Jurgen Demesmaeker, nvdr) is doorverwezen voor de beschuldiging van moord. Daar zal het hof van assisen dan later over moeten oordelen", zegt advocaat Anthony Mallego, die de twee zonen van Uyttersprot vertegenwoordigt. "Voor ons is het duidelijk: het is zuivere moord met een voorbedachtheid. Maar het is de jury die uiteindelijk beslist."