Russische vervanger van McDonald’s kampt met tekort aan frieten door westerse sancties

De eerste restaurants van de keten openden nog maar op 12 juni hun deuren en trokken toen tal van nostalgische klanten van McDonald’s aan. In maart sloot McDonald's zijn restaurants in Rusland als reactie op de Russische inval in Oekraïne en in mei verlieten de Amerikanen definitief het land. Ondernemer Alexander Govor, die eerder McDonald's-restaurants in Siberië uitbaatte, kocht alle 850 locaties op en gaf de restaurants een tweede leven. Nu lijken de magere oogst en de westerse sancties tegen Moskou roet in het eten te gooien.



Tot overmaat van ramp moet Vkoesno & Totsjka ook dringend op zoek naar een oplossing voor zijn slinkende voorraad frisdrank. Want ook Coca-Cola trok zich terug uit Rusland.