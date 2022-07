Sterven eenden in Brakel door botulisme? Gemeente waarschuwt voor gevaarlijke bacterie

"Er zijn scouts - en KSA-lokalen in de nabije omgeving, en het gebeurt al eens dat de jongelui in het water springen", zegt burgemeester Stefaan De Vleeschouwer (Open VLD). "Dat willen we nu absoluut niet, en daar gaan we ook extra op toezien".

Zolang de dode dieren niet worden aangeraakt, is er in principe geen gevaar voor de mens. Toch stuurt de burgemeester enkel voorzorgsmaatregelen de wereld in: "We hebben onze vissers aangemaand dat ook zij uiterst voorzichtig moeten zijn, handen drogen en de netten wassen acheraf is de boodschap", waarschuwt De Vleeschouwer. "Ook is het beter honden niet in het water te laten zwemmen of van het water te laten drinken."