Waar zijn de kinderartsen? Verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen kampen met een tekort

Het tekort speelt zich vooral af in kleinere, regionale ziekenhuizen. "We zien hoofdzakelijk problemen rond en in de uithoeken van Antwerpen, Gent en Brussel", vertelt de Guchtenaere. De afdeling kinderoncologie van het UZ Brussel bijvoorbeeld is niet langer in staat om jonge kankerpatiënten op te vangen, die een acute behandeling moeten ondergaan.