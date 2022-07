Tijdslijn: de zondvloed in de Vesder-vallei, van toen tot nu

Dinsdag 13 juli

Code Oranje

Het is een van de hoofdpunten in “Het journaal”: het KMI waarschuwt voor wateroverlast de komende dagen, vooral in de Ardennen en Limburg. Er kan op 48 uur tijd mogelijk tot 100 liter per vierkante meter vallen, op sommige plaatsen misschien zelfs meer. Jeugdkampen in de Ardennen bereiden zich voor. Het European Flood Awareness System, het Europese waarschuwingssysteem dat gegevens deelt om overheden te helpen om de gevaren van overstromingen in te schatten, heeft dan al sinds enkele dagen verschillende meldingen gestuurd naar de Waalse overheid. Iets na 19 uur krijgt de brandweerzone van de Vesder de eerste oproepen binnen. De hele nacht blijven er oproepen binnenkomen van ondergelopen kelders en straten.

Woensdag 14 juli

Code Rood

06.20 uur Het regionale crisiscentrum waarschuwt de burgemeesters en de ambtenaren verantwoordelijk voor de noodplanning, de gouverneur van de provincie Luik, het nationale crisiscentrum, de betrokken hulpverleningszones en de Waalse watermaatschappij dat er code rood geldt voor het hele gebied rond de Vesder wegens overstromingen.

00.09 uur Het KMI kondigt voor de provincie Luik code rood af, omdat er nog meer regen op komst is. Op dat moment zijn al verschillende jeugdkampen geëvacueerd en is het treinverkeer in Luik verstoord door ondergelopen spoorlijnen. Op het einde van de ochtend roept de interim-gouverneur van Luik Catherine Delcourt de provinciale alarmfase uit. Zij vervangt Hervé Jamar, die met vakantie is.

13 uur “Het journaal” gaat live naar Spa waar het centrum helemaal onder water gelopen is. Weerman Frank Deboosere spreekt van een “waterbom”.

15 uur In de Luikse gemeentes Balen, Eupen, Chaudfontaine en Limburg worden de eerste preventieve evacuaties bevolen. Op dat moment staan al heel wat straten en huizen onder water. Kort daarna begint de dam van Eupen water te lossen. Dat is nodig omdat gevreesd wordt dat de dam de druk van het water anders niet zou houden. Dat water komt in de Vesder terecht. In Verviers, dat niet zo veel verder stroomafwaarts ligt langs de Vesder, wordt niet geëvacueerd. In de crisiscel van de provincie gaat men namelijk uit van een ‘vallei-effect’, waardoor het water al opgenomen zou zijn voor het Verviers zou bereiken.

18 uur Pas uren na de eerste evacuaties vraagt de provincie Luik om ook de inwoners van Verviers, Pepinster, Trooz en Chênée te evacueren, maar voor de meesten is het dan al te laat omdat die plaatsen al afgesneden zijn door de wateroverlast. Mensen vluchten naar hogere verdiepingen in hun huis om aan het water te ontkomen. De inwoners langs de Vesder gaan een lange en bange nacht tegemoet.

Donderdag 15 juli

Een "tsunami"

00.02 uur Tussen 2 en 3 uur ’s nachts zien mensen in de Vesdervallei het water plots razendsnel verder stijgen. Sommigen spreken van een “tsunami”. In Pepinster zien tientallen mensen zich genoodzaakt om naar hun dak te vluchten, ze zullen er urenlang moeten wachten op redding. In de loop van de nacht en de vroege ochtend storten verschillende huizen in. 7 uur In heel Wallonië wordt het treinverkeer stilgelegd. 12 uur Op het einde van de voormiddag staan bijna alle Waalse rivieren kritiek hoog. Ook de Maas in Luik dreigt buiten haar oevers te treden. Deelgemeente Angleur loopt onder water. Kort na de middag wordt in het centrum van Luik opgeroepen om te evacueren omdat het waterpeil van de Maas zijn hoogste punt nog niet heeft bereikt. 15 uur In de Kamer kondigt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de federale fase af om de coördinatie bij de aanpak van de zware overstromingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Tegen de vooravond begint het water in de Vesdervallei stilaan te zakken. De stad Verviers kondigt een avondklok af om plunderingen te voorkomen.

Vrijdag 16 juli

Na de zondvloed

Het KMI laat weten dat een neerslagrecord is gebroken. In 48 uur tijd viel in de provincie Luik meer dan 271 mm in Jalhay en 217 mm in Spa. "Dit gebeurt statistisch gezien eens in de 200 jaar. Normaal wordt in de hele maand juli in deze streken 100 mm geregistreerd", zegt weerman David Dehenauw. Het water trekt weg, de materiële schade wordt duidelijk. 209 van de 262 gemeenten in Wallonië zijn getroffen, zo’n 100.000 mensen zijn geraakt. Bijna 50.000 gebouwen hebben schade opgelopen, 11.000 wagens zijn weggespoeld, honderden wegen en bruggen zijn niet meer toegankelijk, tienduizenden mensen zitten zonder gas, elektriciteit of drinkbaar water. De uiteindelijke kostprijs wordt begroot op 2,8 miljard euro. Het dodental loopt steeds op, naarmate de lichamen van vermiste mensen worden teruggevonden. De definitieve balans komt enkele weken na de overstroming op 39 doden te staan.

Dinsdag 20 juli

Nationale rouw

De dag voor de nationale feestdag wordt een dag van nationale rouw. Op een officiële plechtigheid komen koning Filip en koningin Mathilde langs. Intussen komt er steeds meer kritiek op de gebrekkige hulpverlening en de mank lopende coördinatie. Heel wat slachtoffers vallen vooral terug op vrijwilligers die komen helpen opruimen en hulpgoederen brengen. De solidariteit uit Vlaanderen wordt geprezen.

Woensdag 28 juli

Gerechtelijk onderzoek

Twee weken na de overstromingen wordt een onderzoeksrechter aangesteld die moet nagaan of er fouten zijn gebeurd en of er op die manier sprake is onopzettelijke doodslag. Er worden huiszoekingen gedaan huiszoekingen bij het Nationaal Crisiscentrum, de Luikse gouverneur en het KMI. Bijna een jaar later is het gerechtelijk nog niet afgerond.

Woensdag 10 augustus

Veldkeukens

Bijna een maand na de ramp kunnen vele duizenden getroffen inwoners nog steeds niet koken thuis, omdat er geen gas of water is. Het leger installeert eigen veldkeukens in Chaudfontaine en Pepinster en coördineert ook andere initiatieven. Op 18 oktober zijn alle voedseldistributiepunten overgenomen door het Rode Kruis. Pas eind maart 2022 stopt de organisatie met de voedselbedeling.

September 2021 - maart 2022

Parlementaire onderzoekscommissie

In september start in het Waals parlement een onderzoekscommissie naar de overstromingsramp, ondanks eerder verzet van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). Tijdens zowat 120 uur aan hoorzittingen komen deskundigen, ambtenaren van nooddiensten, lokale en provinciale vertegenwoordigers en leden van de Waalse regering langs om hun licht te laten schijnen op de ramp. Op 24 maart raken de meerderheidspartijen (PS, MR en Ecolo) en oppositiepartij Les Engagés (vroegere CDH) het eens over 161 aanbevelingen.

Januari 2022

Goed zes maanden na de overstromingen in Wallonië is het meeste afval dat uit de getroffen gemeenten zelf komt verwerkt. In totaal wordt liefst 152.000 ton afval afgevoerd en verwerkt.

Juni 2022

Bijna een jaar na de zware overstromingen is ongeveer 90 procent van de schadedossiers zo goed als afgehandeld bij de verzekeringsmaatschappijen. Drie kwart van de slachtoffers werd al volledig vergoed. Alles samen hebben de Belgische verzekeraars al ruim 1,7 miljard aan schadevergoedingen uitbetaald. Maar dat betekent niet dat alle schade aan de huizen en gebouwen intussen al hersteld is. Ook het Waalse Rampenfonds komt tussenbeide. De voorwaarden werden aangepast zodat ook niet-verzekerden (gelimiteerde) financiële hulp kunnen krijgen. Het Fonds kreeg bijna 7.700 aanvragen binnen. Iets meer dan 1.900 daarvan zijn intussen al goedgekeurd, zo’n 1.700 werden geweigerd en de rest wordt nog onderzocht.

Juli 2022