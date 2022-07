Opnieuw aan het werk na burn-out: zo kan je er als werkgever of collega mee omgaan

Ook iemand neutraal - geen werkgever of collega - kan helpen om te praten over burn-outs. "Die veiligheid in gesprekken is heel belangrijk. De gesprekken moeten op gang kunnen gebracht worden vanuit een 'wij-gevoel' in plaats van 'ik versus mijn werkgever'. Stigmagedachten als 'die ene zit maar thuis en doet niet zoveel', moet je kunnen bespreken en dat kan je faciliteren door iemand die daar op een neutrale manier in staat."