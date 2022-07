Vanaf vandaag oppompverbod in grotere delen van Oost-Vlaanderen door droogte

Provinciegouverneur Carina Van Cauter breidt vanaf vandaag het oppompverbod voor water uit. In 16 waterlopen was het al verboden om water op te pompen en er komen er nu nog een aantal bij, vooral in het oosten van de provincie. Het gaat om water uit waterlopen waar niet gevaren wordt, en om grachten. Het verbod geldt omdat het al lange tijd droog is en het waterpeil van heel wat waterlopen en grachten te laag staat.