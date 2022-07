Vaten met mogelijk drugsafval gevonden in Maaseik

Enkele mogelijke aanwijzingen van drugsafval zijn een bruine vloeistof, witte dampen, een chemische geur en verkleurd of afgestorven fauna en flora. Daders gebruiken vaak bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met vreemde nummerplaten, ook vaak Nederlandse nummerplaten. Ze rijden vaak 's avonds, 's nachts of tegen de zeer vroege ochtend in afgelegen gebieden en kunnen een oliespoor achterlaten. Mogelijke aanwijzingen van een drugslab zijn afgeplakte ramen. Als er veel beweging is op ongebruikelijke uren zoals 's nachts van personen die er normaal gezien nooit komen, kan dat ook wijzen op een drugslab.