Verdachte aangehouden voor moord op man van 38 uit Overijse in Molenbeek

Het parket van Brussel laat weten dat een verdachte opgepakt is voor de moord op een man van 38 uit Overijse. Het slachtoffer is woensdag gevonden in zijn auto in Sint-Jans-Molenbeek. De verdachte is in verdenking gesteld van moord en aangehouden. Bronnen dicht bij het onderzoek bevestigen dat het om de Turkse eigenaar gaat van de woning in Overijse waar Peeters tot vorig jaar verbleef.