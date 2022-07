Vilvoorde helpt kwetsbare groepen tegen voorspelde warmte

Het lokaal actieplan Warme Dagen in Vilvoorde anticipeert op de voorspelde hoge temperaturen voor de volgende dagen. "De stad wil vooral oudere mensen en groepen in een sociaaleconomisch moeilijke situatie helpen", zegt schepen voor sociale zaken Fatima Lamarti (Vooruit). "We gaan flyers uitdelen, drinkflesjes uitdelen, gratis kraantjeswater ter beschikking stellen via het lokale dienstencentrum. We hebben een telefoonnummer en een inschrijvingsmail, waar mensen zich kunnen inschrijven of via de maatschappelijk assistenten gaan vrijwilligers naar ouderen toe om te horen of ze hulp nodig hebben. Zo kunnen we hen vanuit de stad of het OCMW helpen waar nodig. Er is ook nood aan vrijwilligers. Die kunnen zich melden bij de stad.