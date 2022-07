Vlaanderen trekt 1,7 miljoen uit om opvolging kinderopvangsector te verbeteren

Om het toezicht op de verschillende opvanginitiatieven te vergemakkelijken wil de Vlaamse regering dat alle informatie wordt samengebracht in één nieuw systeem.

Daarnaast moet het geld ook dienen om de inspectieverslagen van crèches openbaar én begrijpelijk te maken, vindt Crevits. "Inspectieverslagen zijn vaak heel technisch. Voor mij is het belangrijk dat mensen daar wat zicht op krijgen, en dat kan op een heel begrijpelijke manier."

"We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we wat op een goede manier ter beschikking kunnen stellen via de computer", zegt Crevits. "Ook dat wordt meegenomen in de software-investeringen die we doen." De minister hoopt hierover tegen het einde van het jaar meer duidelijkheid over te hebben.