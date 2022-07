M hka leent werken van Luc Tuymans en Berlinde De Bruyckere komende maanden uit aan museum in Kiev

Op dit moment wordt Kiev niet gebombardeerd. "Het risico dat de werken schade oplopen, is enorm klein. Het museum ligt in de buurt van het bureau van president Zelenski, dus dit is een van de best beveiligde buurten in Oekraïne. Er is ook een heel evacuatieplan voorzien voor mocht de oorlogsdreiging hier weer toenemen. Stel dat de Russen iets aan hun troepenopbouw veranderen, kan de expo geëvacueerd worden. Dat staat allemaal beschreven in heel gedetailleerde protocollen."