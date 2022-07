Zwembad van Tielt voor onbepaalde tijd gesloten: "Roest aan het gebouw maakt het onveilig"

Het stedelijk zwembad van Tielt dateert van 1974. Het stadsbestuur laat onderzoeken of het technisch en financieel mogelijk is om de kuip van het zwembad nog te laten herstellen. Het beton van de zwembadkuip zou op bepaalde punten rot zijn en is aan herstelling toe. Hoe lang het zwembad van Tielt dicht gaat is voorlopig niet bekend.

Intussen gaat het stadsbestuur sneller werk maken van de plannen voor een nieuw zwembad. Voor de verenigingen, scholen en andere zwemmers wordt samen met de sportdienst naar een oplossing gezocht. Daarvoor wordt er gekeken naar de naburige zwembaden zodat die zwemmers bij de start van het nieuwe seizoen en schooljaar toch nog kunnen zwemmen.