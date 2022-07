Ruim 3 miljoen Syriërs dreigen zonder hulp te vallen nu Rusland veto stelt tegen humanitaire corridor 

Rusland heeft zijn veto gesteld in een stemming van de VN-Veiligheidsraad over humanitaire hulp voor meer dan 3 miljoen Syriërs in Idlib. De provincie in het noordwesten van Syrië is het enige gebied dat niét in handen is van president Assad, bondgenoot van Rusland. De regio is afhankelijk van internationale hulp, maar daar moet de Veiligheidsraad elk jaar opnieuw mee instemmen.