Antwerpse tafeltennisser Jef Janssens (93) geëerd als oudste deelnemer op Europese Veteranenkampioenschap

Jef werd zelf in totaal 3 keer Belgisch kampioen. In 2015 gebeurde dat voor de laatste keer in de categorie 85-plus. In dezelfde categorie werd hij vijfde op het Europees Kampioenschap in Finland. "Ik heb ooit jaren in de eerste klasse gespeeld om het zo te zeggen. Ik had toen B-0 als ranking. Dan zit je net onder de 10 à 12 beste spelers. Dat hoge niveau heb ik volgehouden tot ik een oog verloor bij een ongeval. Daarna werd het meer een hobby en heb ik mijn loodgietersbedrijf de voorrang gegeven."