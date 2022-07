BEKIJK - "Hé, dat is keitof", kinderen van Oekraïense vluchtelingen op kamp met de Oekraïense scouts in Stavelot

Ook voor de kinderen van Oekraïense vluchtelingen in ons land is de vakantie aangebroken. Dertig van die kinderen hebben zich aangesloten bij de Oekraïense scouts. Dat is een afdeling van de scouts die al vijf jaar bestaat waar Oekraïense kinderen die hier wonen elkaar kunnen ontmoeten. Samen zijn ze nu op kamp in Stavelot. Daar was ook Vlaams Minister van Jeugd Benjamin Dalle. Hij heeft meer middelen vrijgemaakt voor vrijetijdsbesteding van kinderen op de vlucht.