Duitse politie onderzoekt incident met "verkrachtingsdrugs" op zomerfeest van partij SPD in Berlijn

In een bericht aan de aanwezigen heeft de SPD het incident veroordeeld als een "een monsterlijke daad". "We zijn allemaal geschokt over dit ongelooflijke incident en zullen er alles aan doen om dit uit te klaren. Ik raad iedereen die getroffen is aan om zich te melden", zegt SPF-fractieleidster in het parlement Katja Mast.