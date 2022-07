Bosbranden bedreigen eeuwenoude sequoia's in Yosemite Park in Californië

De Verenigde Staten beleven momenteel een van de zwaarste bosbrandseizoenen in jaren. Er is naar schatting al bijna 2 miljoen hectare natuur in vlammen opgegaan. De voorbije twee jaar is bijna een vijfde van de in totaal 75.000 sequoia's verkoold als gevolg van branden. Die bosbranden waren het gevolg van blikseminslagen.



In september vorig jaar bedreigden bosbranden de wereldberoemde sequoia's in het Sequoia National Park, ook in de staat Californië. Daarbij ook General Sherman, met een hoogte van 83 meter en een omtrek van 31 meter bij de bodem de hoogste sequoia ter wereld. Allerlei maatregelen zorgden ervoor dat het Giant Forest - het belangrijkste bos met enorme bomen in het park - gespaard bleef.