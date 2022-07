Britse minister van Defensie Ben Wallace is geen kandidaat om Boris Johnson op te volgen

Als minister van Defensie won Wallace de voorbije maanden flink aan populariteit door zijn aanpak van de Russische oorlog in Oekraïne en de evacuatie van Britse burgers uit Afghanistan. In een vorig leven was hij kapitein van het Britse leger. Hij diende onder meer in Duitsland, Cyprus, Belize en Noord-Ierland, waar hij een bomaanslag van de IRA tegen Britse soldaten verijdelde. Hij was ook betrokken bij het terughalen van het lichaam van prinses Diana uit Parijs.

Wallace werkte lange tijd onder de vleugels - en in de schaduw - van voormalige premiers David Cameron en Theresa May. Maar hij heeft voorlopig dus geen ambitie om als premier in hun voetsporen te treden.