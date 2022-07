Dakappartement onbewoonbaar na uitslaande brand

De brandweer kwam snel ter plaatse en kon het vuur blussen. Het vuur bleef wel nog wat nasmeulen in de dakbedekking dus de brandweer bleef geruimte tijd ter plaatse om alles in de gaten te houden. Het appartement is onbewoonbaar en het is nog afwachten of de andere verdiepingen waterschade hebben opgelopen. De andere bewoners kunnen in principe terug naar huis.