Dankzij politiezone Wetteren-Wichelen-Laarne is Vietnamese bende mensensmokkelaars opgerold

In maart van vorig jaar heeft de politie van Wichelen een safehouse voor vluchtelingen ontdekt. Een safehouse is een huis of een hangar waar mensensmokkelaars tijdelijk vluchtelingen in onderbrengen. In dit geval ging het om Vietnamese vluchtelingen. Patrick Willocx van de Federale Gerechtelijke Politie legt uit dat de mensensmokkelaars de vluchtelingen per vliegtuig naar Hongarije brachten en van daaruit naar verschillende Europese landen. Zo kwamen ze in Wichelen en Leuven terecht. Van daar ging het naar Franrijk waar ze in bootjes of met auto's naar het Verenigd Koninkrijk werden gesmokkeld.