Woedende betogers bestormen presidentieel paleis in Sri Lanka, president ontvlucht het gebouw

Volgens het persagentschap AFP is de president uit zijn ambtswoning gevlucht, maar bronnen bij het ministerie van Defensie die door Reuters worden geciteerd, zeggen dat hij in de aanloop naar het protest al naar een veilige plaats was gebracht. Volgens het ministerie van Defensie is Rajapaksa nog altijd in functie als president en wordt hij op een geheime locatie beschermd door het leger. De regering houdt een spoedoverleg.