Essec helpt verplegers om niet alleen patiënten, maar ook bedden en rolstoelen terug te vinden

"Er is een groot personeelstekort in de zorgsector. Het verplegend personeel verliest daarbovenop vaak te veel tijd door in de grote gebouwen op zoek te moeten naar toestellen", zegt Luc Achten, CEO bij het Limburgse Telecombedrijf Essec. Het Limburgse telecombedrijf heeft een systeem ontwikkeld om allerlei zorgmateriaal zoals bedden, rolstoelen, bloeddrukmeters, ... in woonzorcentra en ziekenhuizen snel terug te vinden.