Extra noodopvang voor 750 asielzoekers komt op militair domein in Berlaar

Die 750 plaatsen zullen dus in loodsen van het leger in de Antwerpse gemeente Berlaar worden ingericht. De beslissing is genomen in overleg met het gemeentebestuur van Berlaar. "Het gaat om twee grote magazijnen aan de noordkant van legerbasis in Berlaar", legt burgemeester Walter Horemans (CD&V) van Berlaar uit op de regionale zender RTV. "Die magazijnen zullen ingericht worden door het leger, de Civiele Bescherming, Fedasil en waarschijnlijk ook met de hulp van Rode Kruis Vlaanderen. Asielzoekers zullen er verblijven in afwachting van plekken die vrijkomen in reguliere opvangcentra."