Grootste middeleeuwse event ooit in West-Vlaanderen strijkt neer in Snellegem

Brugs stadsarcheoloog Frederik Roelens is erg blij met de opkomst en tegelijk heel erg onder de indruk. "De brandweer laat 2000 bezoekers toe. In voorverkoop was alles uitverkocht. Het is zeker de moeite waard want sommige standjes lijken net echt met het juiste aardewerk en de juiste kledij. Andere zijn iets vrijer. Een tip is kijken naar de schoenen. Zij die er 100 procent voor gaan, dragen nagemaakte leren schoenen van toen. Bij anderen zie je al eens een sneaker. Ook zie je mythes zoals vikingen die uit een hoorn drinken. Daar is geen archeologisch bewijs voor."