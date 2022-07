Hoe kan je vermijden dat je kind verdwaalt aan zee? Dit zijn de tips van expert Alain Remue

Er zijn twee plekken waar je moet zoeken, zegt Remue. Hij wijst op twee termen uit de ‘search and rescue’: PLS (Point Last Seen) en LKP (Last Known Position).

PLS is de plaats waar de vermiste voor het laatst met zekerheid werd gezien. "Van daar starten we altijd." LKP is de plaats waarvan je kan vermoeden dat de persoon er nog is geweest. Of de plaats waar je voorwerpen en aanwijzingen vindt die rechtstreeks naar de persoon verwijzen. Bijvoorbeeld: een petje van een vermiste jongen. "Je weet niet of hij het petje daar is verloren, of dat iemand het daar heeft gelegd, maar het is wel een belangrijk element in onze zoektocht."