Japanse politie geeft toe dat er fouten gemaakt zijn in de beveiliging van de vermoorde ex-premier Abe

De lokale politie in Japan heeft toegegeven dat er fouten gemaakt zijn in de beveiliging van ex-premier Shinzo Abe. Abe werd gisteren vermoord tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de stad Nara. De chef van de politie van de prefectuur Nara heeft aangekondigd dat er een onderzoek komt en dat er gepaste maatregelen gaan genomen worden.