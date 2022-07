Jongetje van 9 is niet goed genoeg om te voetballen met z'n vriendjes: "Erg dat dit op zo'n jonge leeftijd al gebeurt"

'Niet goed genoeg', dat zijn de harde woorden waar de 9-jarige Davy Crombez uit Ieper het mee moet doen. Davy voetbalt bij Sassport Boezinge en zou het volgende seizoen normaal doorschuiven naar de U10, net zoals zijn vriendjes. De inschrijving voor het volgende seizoen verliep vlot, het inschrijvingsgeld was betaald, toen zijn ouders plots telefoon kregen van het bestuur. "Hij mag niet doorschuiven naar de U10. Dat heeft de trainer beslist", luidde het. "Eerst zeiden ze dat de groep te groot was en er geen plaats meer was, even later bleek hij niet goed genoeg te zijn", zegt vader Kenneth Crombez (32).