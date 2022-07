Leraar uit Merchtem wil wereldrecord Kubb spelen verbreken: "Het spel op zich is niet zwaar, maar 24u lang spelen wel"

Tom Van Biesen, lid van Pasar Actief Kubbteam, waagt zich aan het wereldrecord Kubb spelen en is sinds vrijdagavond aan het spelen in het Hof Ten Hemelrijk in Opwijk. Kubb is een buitenspel bestaande uit twee teams met als doel de houten blokken en de houten koning omver te gooien met houten stokken. In totaal speelt hij 24 uur non-stop.