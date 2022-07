Oud-Oasis-zanger Liam Gallagher breekt concert in Frankrijk na half uur abrupt af, verontschuldigt zich op Twitter

De Britse zanger Liam Gallagher is gisteren midden in een concert opgestapt. Gallagher speelde op een festival nabij de Franse stad Caen voor zo'n 30.000 mensen. Na nog geen half uur brak hij het concert zonder uitleg af. Vandaag laat hij weten op Twitter dat hij een ontsteking van het strottenhoofd heeft en ook zijn show nu zondag in Cognac moet afzeggen. Liam Gallagher treedt op 14 augustus op Hear! Hear! in Hasselt.