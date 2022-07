Ooit gekleed door Franse koning, nu in T-shirt Rolling Stones: wie kiest pakjes van Manneken Pis? En wat zijn de regels?

Manneken Pis heeft alweer een nieuw kostuum, eentje van The Rolling Stones. Dat moet de Britse band welkom heten in ons land: overmorgen treden de Stones op in het Koning Boudewijnstadion. "De bandleden zijn daar zeer vereerd en geëmotioneerd over", zegt Pascal Van De Velde aan onze collega's van Radio2. Van De Velde is de eigenaar van Greenhouse Talent, dat het concert van de Stones in Brussel organiseert. "Ze voelen zich zeer verbonden met die wat libertijnse, rebelse figuur. Ze zullen het dus zeker komen bekijken, want ze vinden het een fantastische actie van de stad Brussel."