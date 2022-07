Record voor haven van Antwerpen: containerschip met diepgang van 15,90 meter scheert over bodem van Westerschelde

"We hadden al een test gedaan met een schip dat een diepgang had van 15,80 meter. Nu is het ook gelukt met een schip van 15,90 meter en daar willen we graag nog 10 centimeter bijdoen", zegt Van Camp. "We waren er vrij zeker van dat het zou lukken, want de diepte van de Westerschelde wordt continue gemonitord en gebaggerd."