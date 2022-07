Nieuwe Britse onderminister verklaart waarom ze middenvinger opstak naar demonstranten: "Ik ben maar een mens"

De middenvinger had alleszins weinig effect op de beslissing van Johnson om Jenkyns een dag later te benoemen tot nieuwe onderminister van Onderwijs. Enkele parlementsleden van de Labour Partij trokken die beslissing na het zien van de beelden in twijfel.

"Is het te veel gevraagd in het Verenigd Koninkrijk van Boris Johnson dat een nieuwe Onderwijsminister het goede voorbeeld stelt voor onze kinderen en dat ze het publiek niet trakteert op een middenvinger?", vroeg David Lammy zich af. "De Conservatieve Partij kan dit soort gedrag toch niet aanvaarden van ministers, leraars of zelfs van eender wie", trad zijn collega Bridget Philipson hem bij.