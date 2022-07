Overvol migrantenkamp op Italiaanse eiland Lampedusa wordt ontruimd

De ontruiming van het kamp komt er nadat er berichten opdoken over de slechte omstandigheden in het kamp waar 1.800 mensen verblijven terwijl het slechts bedoeld is voor 350 personen.

Morgen worden nog meer migranten opgehaald om ze naar andere migrantenkampen in het zuiden van Italië te brengen. Volgens het ministerie krijgen kwetsbare mensen voorrang bij de evacuaties. Tegen maandag moet heel het gebouw ontruimd zijn, zei burgemeester Filippo Mannino aan persagentschap Ansa.