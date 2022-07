Tegen 2025 fuseren Aalsterse ziekenhuizen OLV en A.S.Z.

Volgens de ziekenhuizen is de eenmaking nodig om de specialisaties te kunnen behouden. De overheid legt voor bepaalde behandelingen minimumquota op. Als die niet gehaald worden, dan kunnen de behandelingen niet meer in dat ziekenhuis plaats vinden. Zo is er bijvoorbeeld ongerustheid over de materniteit die in het ziekenhuis van Oudenaarde dreigt te verdwijnen omdat een bepaald aantal bevallingen moet gehaald worden. Met de eenmaking in de Aalsterse ziekenhuizen is er meer kans dat de quota van bepaalde behandelingen behaald worden.