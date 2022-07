Veel tussenkomsten van westkustpolitie voor kleine criminaliteit in eerste week vakantie

Vrijdagmiddag hebben twee Franse mannen een tabakszaak in de Duinhoekstraat in De Panne bestolen. Rond 16 uur bestelde een van hen sigaretten aan de kassa. Toen hij een extra product vroeg en de bediende zich omdraaide, griste hij de sigaretten mee en spurtte hij de winkel uit. De medeplichtige had op straat een groene Renault Clio met Franse nummerplaat draaiende gehouden. Het duo vluchtte de grens over en is nog altijd spoorloos.