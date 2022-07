Tony Sirico, de excentrieke gangster Paulie Walnuts uit "The Sopranos", is overleden

Tony Sirico begon in de jaren 70 met acteren nadat hij zelf een aantal keer in de gevangenis gezeten had. Hij zag een optreden van oud-gevangenen en kreeg zo het acteervirus te pakken. Sirico vertolkte heel wat gastrollen in series en films, meestal als gangster, in series als "Miami Vice" en "Kojak" en films als "Goodfellas", "Bullets over Broadway" en "Mickey Blue Eyes". Wereldwijde roem verwierf hij eind jaren 90 toen hij werd gecast in "The Sopranos", de baanbrekende HBO-serie over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey.

In "The Sopranos" speelde Sirico de rol van Peter Paul "Paulie Walnuts" Gualtieri. Een meedogenloze, maar ook excentrieke en paranoïde moordenaar die onder meer kampte met verschijningen van de maagd Maria. Die verwezen volgens hem naar zijn eigen dood. Net als het hoofdpersonage Tony Soprano (vertolkt door James Gandolfini) gaat hij naar een therapeut om met zijn angsten te leren omgaan.