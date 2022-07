Twintig mogelijke gevallen van "needle spiking" op festival Les Ardentes

Bij de meeste interventies ging het om festivalgangers die onwel waren geworden, vaak door de warmte of door uitdroging. Maar er waren ook meldingen van "needle spiking". Dat is een fenomeen waarbij vooral vrouwen onwel worden of een black-out hebben nadat ze nietsvermoedend drugs toegediend gekregen hebben via spuit. Uit verder onderzoek blijkt vaak dat er geen drugs in het lichaam terug te vinden zijn.

Gisterenavond werden ook zowat 150 mensen uit de zone net voor het hoofdpodium geëvacueerd, na gedrang in de menigte. De Franse rapper PLK onderbrak zijn optreden twee keer zodat de hulpdiensten hulp konden bieden. Ook zaterdagnamiddag, tijdens het concert van Zola, moesten enkele tientallen toeschouwers uit het gedrum gehaald worden.

"Alles verloopt vrij goed, maar het is zaterdag, er worden nog grote concerten aangekondigd en het wordt vooral warm", aldus het Rode Kruis.

Het festival gaat nog door tot zondag. Dan staat onder anderen Stromae op het podium.