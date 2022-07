Koersel breekt wereldrecord langste toog

Rond 22 uur gisterenavond werd officieel bekendgemaakt dat het jeugdhuis al zeker het Belgische record beet had. De notaris, de wijkagent en een getuige keken voordien of aan alle voorwaarden voldaan was. Bosmans was daar eerder op de dag vrij zeker van. "Stel dat een bepaald gedeelte op het einde van de toog niet kan worden meegerekend, dan hebben we toch nog een toog van 1200 meter. Daarmee zijn we al zeker van het Belgisch record. Maar in onze ogen zijn we dan al zeker van het Guiness Book World record."