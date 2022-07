Zuid-Afrikaanse koraalplant bloeit in Zelzaatse tuin

Op zijn koraalplant of Erythrina humeana, is hij trots. "Het is een plant die je zelden ziet, ikzelf heb ze nog maar één keer gezien. Het is een Zuid-Afrikaanse plant. Ze komt nu al in bloei, wat opvallend is, want normaal zou ze pas in het najaar bloeien." De koraalboom en de koraalstruik zijn tropische planten en komen dus voor in warme streken. Het is opvallend dat de koraalstruik bij Gerard in Zelzate overleeft. "Sommige zuiderse planten kunnen een temperatuur tot -5°C verdragen. Die blijven buiten staan. Andere laat ik overwinteren in de serre."